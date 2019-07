Krunic: "Sono il ragazzo più felice al mondo, da tempo sognavo il Milan"

Ecco le parole di Rade Krunic, neo centrocampista rossonero, ai microfoni della pagina Facebook del Milan: "Ho realizzato il mio sogno, sono il ragazzo più felice al mondo. Da tempo sognavo questa maglia, ora sono felicissimo".

Su Giampaolo: "Giampaolo è stato il mio primo allenatore in Italia, mi ha fatto crescere molto. Per me è un grande allenatore, ha il suo stile. Gli piace fare il possesso palla. Può fare molto bene qui, meritava un grande club come il Milan. Speriamo di fare grandi cose insieme".

Sulle sue qualità: "Mi considero un giocatore che ha un po' di tutto. Le mie caratteristiche principali sono le progressioni palla al piede e i dribbling".

Sull'incontro con Maldini e Boban: "Ero molto emozionato. Sono due grandi ex giocatori, sono stati due idoli. E' stato molto bello parlare con loro. Credo di poter fare bene anche al Milan".

Su San Siro: "Ho giocato contro tante squadre in Italia, ma quando giocava a San Siro contro il Milan avevo paura. Sarà ora giocarci con i colori che mi piacciono di più".

Sul suo idolo da bambino: "Kakà. Come caratteristiche un po' ci assomigliamo anche se lui era pià offensivo di me. E' stato il mio idolo, mi è sempre piaciuto il suo modo di giocare".

Sui tifosi: "Ho già ricevuto tanti messaggi. Speriamo che vada tutto bene e che loro possano amarmi ancora di più".