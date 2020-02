Kucka giocatore totale, Cornelius si ripete. I voti di TMW

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colombi 6,5 - Inizio timido ma gara da protagonista: un paio di parate sono decisive per mantenere il Parma in partita.

Darmian 5,5 - Primo tempo discreto, ma nella ripresa Pellegrini lo brucia in occasione del 2-1 di Simeone.

Alves 5,5 - Si perde colpevolmente Simeone in occasione del raddoppio rossoblù, un errore pesante a conti fatti.

Iacoponi 5 - Prestazione piena di ombre: Simeone lo salta quando vuole, si perde Joao Pedro in occasione del vantaggio e regala all'argentino anche la palla del raddoppia con un controllo sbagliato. L'avversario lo grazia.

Gagliolo 5 - Nandez lo fa correre tanto, ma la sfida fisica non spaventa lo svedese, che commette però un fallo molto ingenuo in occasione dei rigore fischiatogli contro da Irrati.

Hernani 5 - Fumoso ed estremamente impreciso, specie sui calci piazzati. Passo indietro rispetto alle recenti convincenti prestazioni.

Brugman 6,5 - Grande protagonista nella prima frazione del Parma: suona la carica nel momento di maggiore difficoltà e serve due assist al bacio per Kucka. Il primo viene stampato dallo slovacco sul palo, il secondo va alle spalle di Cragno. Meno brillante nella ripresa, quando la lucidità cala. Dall'80 Sprocati sv.

Kurtic 6,5 - Tanto lavoro sporco ma anche diversi errori in fase di possesso, non sembra in serata, ma al 94' smentisce tutti: cross che pesca Cornelius solo sul secondo palo, è il gol del pareggio.

Kucka 7 - D'Aversa, che non sa fare a meno di lui, lo rilancia come ala sinistra del tridente, un ruolo che potrebbe essere definitamente il suo in questo finale di stagione. Firma tutte le occasioni da rete degli ospiti, il pareggio e gioca una partita straordinaria, praticamente a tutto campo.

Cornelius 7 - Imballato, mezzo infortunato, probabilmente anche "infiltrato". Il danese è la brutta copia di sé stesso oggi ma non c'erano alternative e gioca novanta minuti. Anzi, 94: alla fine gli arriva la palla giusta e non perdona. Sono otto in campionato, dopo quello dello Juventus Stadium un altro gol bello e anche pesante.

Siligardi 5 - Giornata no: inizia con un cross di destro totalmente sballato e continua con diversi cross tagliati che non trovano mai il compagno. Dal 58' Caprari 6 - Qualche spunto degno di nota e poco altro. È comprensibilmente avulso dalla manovra della squadra.