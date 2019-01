Juraj Kucka è atterrato a Bologna. Il centrocampista slovacco, diretto a Parma per le visite mediche, ai microfoni di 'Sky' ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore del club emiliano: "Sono contento, ma adesso devo fare le visite mediche e poi vediamo. Spero di fare anche meglio rispetto a quanto fatto in passato in Italia. Del Parma mi hanno convinto tante cose, e poi in Turchia non c'era una situazione buona. Mi ha contattato il Parma e poi in 2-3 settimane ci siamo messi d'accordo. Non ho ancora parlato con l'allenatore, presto mi confronterà con loro. Voglio salutare i miei nuovi tifosi".

Kucka ha lasciato il Trabzonspor a titolo definitivo e ha firmato col Parma un contratto di tre anni e mezzo.