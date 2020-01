Kucka saltato ripetutamente, Hernani è lento: i voti di TMW

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ATALANTA-PARMA 5-0

Sepe 5,5 - Sui gol è praticamente incolpevole, ne evita almeno un altro paio grazie agli interventi su Ilicic.

Darmian 5 - Sulla sua fascia Gosens è un cliente scomodissimo, lui scende poco e qualche volta cerca il raddoppio su Muriel.

Iacoponi 5 - Prende imbarcate come tutta la difesa, non solo per colpa sua.

Bruno Alves 5 - Di testa la prende, quando la palla è per terra fatica come tutti.

Pezzella 5 - Prova a marcare Ilicic "dalla distanza", senza abboccare alle finte. Il problema è che lo fa anche sul 4-0, sbagliando completamente il tempo dell'intervento.

Grassi 5 - Non dà la copertura adeguata negli inserimenti avversari (dal 78' Brugman s.v.).

Hernani 5 - Lento, compassato, calcia una punizione da lontano ma non centra la porta. È l'unico squillo della sua partita.

Barillà 5,5 - Prova a dare quantità, pur se la sua partita è pregiudicata da un giallo preso al primo fallo (dal 67' Laurini s.v.).

Kulusevski 5,5 - Pericolo pubblico numero uno, Palomino deve ringhiare molto su di lui. Le potenzialità si intravedono, ma oggi era quasi impossibile pure per lui.

Kucka 5 - Schierato in un ruolo non suo, viene saltato ripetutamente.

Sprocati 5 - Viene sostituito al quarantacinquesimo, dopo un primo tempo incolore. Non viene però aiutato dalla squadra (dal 46' Inglese 5 - Entra a risultato già macchiato, ma non cambia l'andamento)