Kucka sempre preziosissimo per il gioco del Parma: i voti di TMW

Fonte: pagelle di Pietro Lazzerini

© foto di Giacomo Morini

Fiorentina-Parma 1-1

Sepe 6: Non si ricordano parate di rilievo. La Fiorentina è imprecisa e lo fa vivere abbastanza sereno. Sul gol di Castrovilli non può niente.

Darmian 5,5: Dalla sua parte il Parma fatica ad attaccare ma se Chiesa non riesce mai a scappare è anche merito suo. Il cross di Dalbert che porta al gol di Castrovilli però arriva dallal sua parte e poco dopo rischia un'altra infilata sempre contro il brasiliano.

Iacoponi 6: Fino a che Boateng gioca di punta ha vita facile perché in area, di avversari, se ne vedono pochi. Quando Montella inserisce la punta perde metri come tutti i compagni.

Dermaku 6: Non demerita nella difesa di D'Aversa, anche perché come i colleghi è felice di trovarsi davanti una "non punta" come Boateng. Nella ripresa, quando Montella inserisce i centravanti, ci mette il fisico e la determinazione.

Pezzella 5: Il più in difficoltà della difesa emiliana, prende un giallo dopo un paio di interventi maldestri. Si perde l'inserimento di Castrovilli sul gol del pari della Fiorentina. (Dal 68' Barillà 5,5: Entra per tenere d'occhio la fascia quando Montella sposta Chiesa a destra. Ci riesce a fasi alterne e vive una ventina di minuti in apnea).

Kucka 7: E' decisivo sia quando imposta verticalizzando sia quando interrompe le azioni della Fiorentina. Giocatore molto prezioso per il gioco in contropiede di D'Aversa.

Scozzarella 6,5: Ha il grande merito di interrompere l'azione offensiva di Chiesa che porta al gol di Gervinho. Incrocia i tacchetti con i mediani viola senza demeritare.

Hernani 6: Si fa vedere in avanti creando qualche grattacapo alla difesa della Fiorentina, poi col passare dei minuti arretra il raggio della propria azione e non si nota più.

Karamoh 5,5: Una botta ne condiziona la continuità nel corso della partita e nonostante la vivacità non si ricordano azioni rilevanti dalla sua parte. (Dal 74' Sprocati 6: Tiene un paio di palloni in avanti per cercare di far rifiatare la squadra quando D'Aversa aveva già deciso di tenersi il punto).

Kulusevski 6: Non certo la partita più bella da quando è in Italia, anzi. Sbaglia diversi appoggi che potrebbero mettere in moto in compagni di reparto e non è quasi mai pericoloso. (Dall'83' Gagliolo S.V.)

Gervinho 7: Si mette largo a sinistra e aspetta. Quando gli arriva la prima palla giocabile, segna. Se non è killer insict questo...