Kulusevski al decimo gol in Serie A: la vendetta dell'ex, Parma in vantaggio sull'Atalanta

Il Parma si porta in vantaggio a due minuti dalla fine del primo tempo. Discesa di Gervinho che non riesce a essere fermata dal duo De Roon e Freuler, con assist che è nella zona grigia fra Sutalo e Kulusevski: lo svedese vince un contrasto e, dentro l'area di rigore, firma l'1-0 contro l'Atalanta, sua ex squadra, e non esulta.