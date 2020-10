Kulusevski dal ritiro della Svezia: "Cristiano Ronaldo è inarrestabile, se è in giornata fa tutto lui"

Nella sua intervista ad Aftonbladet, il giovane attaccante della Juventus e della Svezia Dejan Kulusevski ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e della prossima sfida al Portogallo: "Abbiamo parlato della partita e scherzato un po'. Ho detto che gli renderemo la vita difficile. È rimasto colpito da noi nella prima partita e ha pensato che abbiamo giocato bene. Sarà divertente sfidarlo quando lo conoscerò un po' di più. Come limitarlo? Non c'è nessuno che possa fermarlo se è in buona giornata, decide tutto da solo. Non siamo riusciti a fermarlo nell'ultima partita, ma mercoledì abbiamo un'altra possibilità. Devi essere aggressivo per frustrarlo, so cosa vuol dire giocare contro difensori aggressivi e sentirsi nervoso e frustrato a fine partita".