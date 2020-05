Kulusevski: "È brutto da dire ma lo stop del campionato mi ha aiutato. Non ero al 100%"

Nella sua intervista a Sky Sport, Dejan Kulusevski, centrocampista della Juventus in prestito al Parma fino al termine della stagione, ha parlato anche dello stop del campionato: "La cosa che mi ha danneggiato sono stati i due infortuni, non era un bel periodo per me. Avevo fastidio e quindi con lo stop mi sono potuto curare. Forse è brutto da dire ma fermarmi mi ha aiutato".