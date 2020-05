Kulusevski e la Juve: "Il no all'Under 23 bianconera? Allora avevo un percorso diverso in testa"

"Sarri è stato simpatico, mi ha messo a mio agio. Conoscevo il suo Chelsea e il suo tipo di gioco. Anche per questo ho scelto il bianconero". Nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, Dejan Kulusevski - talento oggi al Parma ma già acquistato dalla Juventus in vista della prossima stagione - spiega così la genesi del suo cambio di maglia: "Mi sento ogni giorno più forte e pronto ad affrontare le nuove sfide. L'estate scorsa avevo detto no all'Under 23 juventina? Allora avevo un percorso diverso in testa di cui sono pienamente soddisfatto e che ho condiviso con il mio agente Stefano Sem. Così arriverò a Torino pronto per giocarmi al meglio tutte le mie chance".