Kulusevski fuori posto, Iacoponi si riscatta: i voti di TMW

Sepe 6 - Dice no a Dzemaili da lontano ma il colpo di testa di Palacio lo sorprende sul suo palo. Totalmente innocente sul missile di Dzemaili.

Iacoponi 7 - La blanda marcatura nei confronti di Palacio costa il pareggio, ma il riscatto è da favola: si fa 100 metri di scatto per andare ad incrociare l'assist di Kucka e riportare avanti i suoi.

Dermaku 6,5 - Nel primo tempo mette il piedone su un sinistro pericolosissimo di Orsolini, un salvataggio che vale quasi un gol. Sempre più una certezza, oltre che una scommessa vinta, per la sua squadra.

Alves 6,5 - Di testa sono tutte sue, ma quando il gioco passa da terra ha i suoi grattacapi nel frenare il trio felsineo.

Gagliolo 6 - Orsolini lo disorienta e il cambio di passo è tutto a favore dell'avversario: ammonito dopo mezz'ora, si scuote negli spogliatoi. Nella ripresa infatti Orsolini non ha quasi più modo di rendersi pericoloso.

Darmian 6 - D'Aversa lo schiera mezzala ma gli manca la tendenza ad accentrarsi, così si limita a coprire le spalle a Kulusevski.

Scozzarella 6 - Non brilla: la squadra gira bene ma mancano le sue geometrie alla manovra. Prende un colpo nel primo tempo e un secondo nella ripresa, all'ora di gioco alza bandiera bianca. Dal 60' Brugman 6 -

Barillà 6 - D'Aversa gli chiede un lavoro tattico importantissimo, dovendo fare le veci di Kucka a centrocampo. Ammonito, rischia un paio di volte il secondo cartellino, così il tecnico cambia. Dal 74' Grassi sv.

Sprocati 6 - Prima da titolare dopo tre mesi di campionato, difficile chiedergli di più: si mette a disposizione della squadra e prova a sfruttare i contropiedi costruiti da Kulusevski e compagni. Dall'85' Laurini sv.

Kucka 7 - L'impegno non gli difetta di certo, ma i movimenti da attaccante sì: non riesce a tenere la squadra alta pur dando una bella mano in fase di costruzione. Il Parma ci mette un tempo ad adattarsi, nella ripresa arriva l'assist per il gol di Iacoponi.

Kulusevski 7,5 - Un giocatore chiaramente fuori posto, la provincia non è il suo habitat e già l'anno prossimo lo vedremo in contesti ben differenti. Eppure tornerà all'Atalanta (forse) molto rinforzato dall'esperienza di Parma. Fa male in dribbling, fa male in contropiede e da oggi anche col tiro dalla media distanza: firma il terzo gol stagionale, va a un centimetro dal quarto.