Dejan Kulusevski, gioiellino in forza al Parma che piace molto all’Inter, intervenuto ai microfoni di FotbollsKanalen, ha parlato del suo presente e del prossimo mercato di gennaio: "Sto bene al Parma, sono felice di essere lì, ho trovato un club perfetto. Mercato? Sto giocando bene, è normale che si scriva di altri club, ma io non ci penso perché ho un accordo annuale col Parma. Al termine della stagione, con il mio agente e la mia famiglia, sceglierò il meglio per me".