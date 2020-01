© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'idolo? "Zlatan Ibrahimovic". Poi la domanda che certamente balza agli occhi, per quello che sarà il futuro, data con tutta l'innocenza del mondo da Dejan Kulusevski quando ancora il futuro alla Juventus pareva un miraggio. "Messi o Ronaldo? Messi". Una chiacchierata, 'dieci domande' a SVT Sport, dove si è confessato. Nulla di clamoroso, in ogni caso. "Squadra preferita da piccolo? Chelsea". Poi altra risposta 'poco' juventina. "Totti o Del Piero? Totti". Per chiudere con una speranza. "Chi vince l'Europeo del 2020? La Svezia...".