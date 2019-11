© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dejan Kulusevski brilla al Parma, ma sarebbe potuta andare in modo diverso. Il giovane svedese è attualmente in prestito ai gialloblù dall'Atalanta: secondo La Gazzetta dello Sport, in estate c'era però la Juventus. I bianconeri avrebbero provato a prenderlo, sempre in prestito, per aggregarlo in Serie C alla formazione Under 23 di Pecchia.

Futuro da scrivere. Le ottime prestazioni coi ducali mettono in dubbio il ritorno a Bergamo, nonostante Kulusevski sia legato alla Dea da un contratto fino al 2024. Oltre alla Juve, tuttora attiva sul giocatore, ci sono infatti le big d'Inghilterra: un'asta milionaria è alle porte.