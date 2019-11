© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Meraviglioso gol di Dejan Kulusevski, che porta il Parma a condurre uno a zero sul Bologna, in casa dei felsinei: lo svedese converge da destra e col sinistro indovina una traiettoria assolutamente fantastica, su cui Skorupski non può nulla. Terzo gol in stagione per il classe 2000 svedese, oggetto di tante attenzioni in sede di mercato.