Kulusevski: "Mi dispiace per Ibrahimovic. A 6 anni mi sono innamorato del calcio per merito suo"

vedi letture

"Mi spiace che Ibrahimovic si sia infortunato, spero di giocarci contro". Intervista a La Gazzetta dello Sport per Dejan Kulusevski, talento oggi al Parma ma già acquistato dalla Juventus in vista della prossima stagione. Lo svedese, tra le altre cose, parla anche del connazionale del Milan: "Non l’ho mai conosciuto, anche se a 6 anni mi sono innamorato del calcio per merito suo. È un campione in tutto, ha cambiato la Svezia. La mia aspirazione? A mio modo, diventare pure io importante per il mio Paese".