Kulusevski non sta nella pelle: "Dybala, sinistro magico. Ho scelto la Juve anche per Sarri"

Nel corso della sua lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Dejan Kulusevski ha parlato anche delle sue aspettative verso la prossima stagione con la maglia della Juventus: “Non vedo l’ora di duettare con Dybala e il suo sinistro magico: in ogni caso ora so giocare in più ruoli e conto di ritagliarmi uno spazio anche a Torino. Sarri? E’ stato simpatico, mi ha messo a mio agio. Conoscevo il suo Chelsea e il suo tipo di gioco. Anche per questo ho scelto il bianconero”.