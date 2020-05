Kulusevski: "Ora penso al Parma. CR7 e Buffon? Da non credere, li avevo visti solo in tv"

“Non sto nella pelle, non ero mai rimasto tanto tempo senza pallone”. Ha voglia di tornare in campo, Dejan Kulusevski. Talento oggi al Parma ma già acquistato dalla Juventus in vista della prossima stagione, lo svedese ha parlato alla Gazzetta dello Sport raccontando le sue sensazioni: “Faggiano e D’Aversa hanno dimostrato grande fiducia in me, perciò ci tengo a chiudere la stagione in bellezza. D’Aversa è un martello, mi piace perché non m idà respiro. Farà una grande carriera. E io devo sbagliare sempre meno”.

Quindi il pensiero si sposta inevitabilmente sulla Juventus, sua prossima destinazione. Anche se un primo contatto c’è già stato: “Che emozione quel giorno allo Stadium. CR7 mi ha detto: ‘Benvenuto Dejan, come stai?’. Anche Buffon e Chiellini sono stati carini con me. Una gioia immensa per un ragazzo che li aveva visti solo in tv. Se penso già alla Juve? Mi attrae l’idea di misurarmi con i migliori. A maggior ragione vado lì per imparare. Se tifo già per la Juve? Spero che arrivi in fondo dappertutto e soprattutto che vinca la Champions”.