Kulusevski rimane a Parma. Ma se Can va via...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha già comunicato quello che dovrebbe essere il futuro di Dejan Kulusevski, diciannovenne ufficializzato ieri per una cifra di 35 milioni di euro più 9 di bonus, preso dall'Atalanta ma attualmente in prestito al Parma. I ducali dovrebbero mantenere in rosa lo svedese, ma il condizionale è d'obbligo, perché le vie del mercato sono infinite e le situazioni possono cambiare.

VARIABILE EMRE CAN - Il tedesco è sul mercato, c'era la possibilità di uno scambio con Leandro Paredes, alla pari: 40 milioni di euro a bilancio, plusvalenza secca, tutti contenti. Invece l'argentino ha ricominciato a giocare, con i parigini che non hanno intenzione di cederlo. Così nella corsa al teutonico c'è il Borussia Dortmund, principale destinazione per il centrocampista. La valutazione? Lontana dai 40 milioni, se ne arrivassero 25 - cash - verrebbero accettati. A quel punto l'idea sarebbe quella di ritornare con forza su Kulusevski, magari inserendo una contropartita gradita al Parma, come Pjaca. Per ora, dunque, lo svedese rimarrà in gialloblù. Ma senza certezze.