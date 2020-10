Kulusevski sempre più un caso in Svezia, Kallstrom: "Il ct lo schiera perché sennò lo criticano"

vedi letture

Dejan Kulusevski continua a fare notizia in Svezia. Dopo l'inattesa panchina nella sconfitta contro la Francia e le conseguenti polemiche di un mese fa, lo juventino ieri ha giocato tutto il match contro la Croazia come esterno destro nel 4-4-2. Il risultato? 2-1 per i Vatreni e prova sottotono (anche) dell'ex Parma, che è entrato così ancora una volta al centro delle discussioni.

Come riporta Aftonbladet, uno degli ultimi a esprimersi in ordine cronologico sull'utilizzo di Kulusevski con la Nazionale svedese è stato l'ex centrocampista dei Blågult Kim Kallstrom: "Il ct Andersson ha bisogno delle doti di Kulusevski in campo, ma non credo che fosse pronto ad affrontare le critiche se non lo avesse schierato. Per me è la scelta giusta sia dal punto di vista sportivo che da quello mediatico. Penso che Kulusevski dovrebbe giocare viste le sue qualità, ma ci sono anche motivazioni diverse dietro a questa decisione”, le parole dell'ex Olympique Lione.