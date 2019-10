© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quinto gol del Parma allo stadio Ennio Tardini di Parma: il Genoa continua nella sua serata da incubo a livello difensivo, con Zapata che perde un rimpallo su pressing di Kulusevski, lo svedese sembra però non poter raggiungere il pallone se non con l'aiuto di Ankersen, che sbaglia clamorosamente il retropassaggio in favore di Radu. Dribbling secco dell'ex Atalanta e palla depositata in rete con il piede destro, dopo due assist di sinistro.