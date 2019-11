© foto di www.imagephotoagency.it

In questo momento Dejan Kulusevski è il giocatore più decisivo della Serie A: con cinque assist e tre gol, lo svedese non ha solo partecipato a otto reti della sua squadra, sostanzialmente metà del rendimento offensivo del Parma, ma si è dimostrato per l'ennesima volta un calciatore assolutamente insostituibile nello scacchiere tattico di D'Aversa. Tutti i compagni si fidano di lui ciecamente, tutte le azioni passano dai suoi piedi, senza considerare dove si sviluppa il possesso: se, come ha dimostrato oggi, il suo bagaglio tecnico si arricchisce anche del tiro da fuori (due tentativi al Dall'Ara, un gol e un palo), lo svedese diventa assolutamente immarcabile.

"Ma ancora ampi margini", dice D'Aversa. La domanda a questo punto diventa: Kulusevski ha limiti? Il tecnico ducale ha posto l'attenzione sull'abilità nel gioco aereo, ma visto come gioca quando la palla scorre a terra, forse è meglio non incoraggiarlo troppo a sviluppare il colpo di testa. Battute a parte, quella di oggi è l'ennesima testimonianza di una crescita esponenziale che lo svedese classe 2000 non sembra intenzionato a interrompere in nessun modo. E Paratici (oggi presente sulle tribune dell'impianto bolognese) avrà di che scrivere stasera...