Kumbulla e Tonali, oggetti del desiderio Juve. Ma l'Inter è avanti, coi soldi di Icardi

vedi letture

La Juventus viaggia su più binari, tra calcio giocato, calciomercato e uno sguardo attento al bilancio. Per questo il focus principale degli uomini mercato adesso è rivolto ai conti, ai numeri. Scambi e ipotesi sul tavolo entro fine mese, con Barcellona, PSG, Chelsea, Roma, Paratici e Cherubini sono all'opera. Dall'altra parte però ci sono, o sarebbero, anche gli obiettivi. Che per adesso la Juventus sta monitorando, come un giocatore di poker, alzando la posta e la puntata. Mette sul piatto ancora cash ma soprattutto contropartite, cosa che non gradisce il Brescia di Massimo Cellino, fatto che invece l'Hellas Verona ritiene possibilità da vagliare. Però l'Inter è forte della cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain e di un addio al cappio del Fair Play Finanziario che le permetterà in primis di correre da sola per Tonali e in secondo luogo di essere in vantaggio almeno temporale per Marash Kumbulla dell'Hellas Verona. Ausilio e Marotta lo sanno, la pole non sarà eterna, per questo cercheranno di stringere accordi il prima possibile, magari non appena dalla Baviera arriveranno anche risposte definitive e accordi sul riscatto di Ivan Perisic.