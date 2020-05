Kumbulla vs Rrahmani: potenza contro controllo. Il Napoli ha scelto il suo difensore di manovra

L’insostituibile di Ivan Juric è uno solo: Amir Rrahmani ha giocato tutte le partite di campionato del Verona (25), saltando appena 21 minuti, mentre Marash Kumbulla è sceso in campo 18 volte in questa Serie A. I due difensori dell’Hellas, in ogni caso, hanno già acceso i riflettori del mercato su di sé. In un caso per spegnerli rapidamente: Rrahmani ha già deciso il suo futuro al Napoli, mentre Kumbulla è conteso dalle big del nostro campionato. Diamo un'occhiata ai dati di Comparisonator per mettere a confronto i due.

La giovane età spiega tante cose. Statistiche alla mano, la prima fotografia è di un giocatore molto più aggressivo a livello difensivo contro uno meno propenso a rischiare e più attento. È probabile che i sei anni di differenza (classe 2000 contro classe ’94) abbiano il loro peso. Sta di fatto che Kumbulla supera il kosovaro per azioni difensive fatte e riuscite (15,56 e 7,5 in media a gara contro 14,6 e 7,24), come pure nei duelli difensivi fatti e vinti (11 e 2,94 contro 9,28 e 1,92). Detto che in questi fondamentali le statistiche sono comunque relativamente vicine, Amir si “consola” perdendo meno palle nella propria metà campo (2,96 in media a gara, e solo 0,4 portano a un tiro), vincendo più duelli aerei (3,48 contro 2,89) e facendo più intercetti (5,12 contro 4,44). Quando il pallone è dell’Hellas, inoltre, non c’è veramente partita.

In manovra ci si affida a Rrahmani. Il suo predominio, in fase di possesso, sul giovane albanese è netto Rrahmani vince supera Kumbulla in ogni singolo parametro relativo ai passaggi: ne fa di più, ne fa meglio, è anche più costante e pericoloso a livello di azioni offensive. Frutto, oltre che delle caratteristiche tecniche e personali, anche del gioco di Juric, che all’ex Dinamo Zagabria affida con maggior frequenza la ripartenza dell’azione dal basso e la manovra del suo Hellas.