Kums: "Noi meglio della Roma. Io e il Gent orgogliosi del nostro percorso europeo"

Il centrocampista del Gent, Sven Kums, ha analizzato così in zona mista la sconfitta di ieri contro la Roma, che è costata al club belga l'eliminazione dall'Europa League: "Siamo stati sfortunati. Abbiamo giocato due ottime partite contro la Roma, creando tante occasioni da gol sia in casa che all'Olimpico. Siamo stati la squadra migliore, ma loro sono stati più efficienti e questo è molto importante in Europa. I dettagli ci hanno penalizzato. Forse dopo l'1-0 siamo andati alla ricerca del 2-0 troppo in fretta. E poi a ogni nostro piccolo errore è seguito un gol loro. Tuttavia possiamo essere orgogliosi del nostro percorso, saremmo potuti andare avanti", le sue parole riportate da HLN.