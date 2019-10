Kurtic risponde a Milik: 1-1 all''intervallo tra SPAL e Napoli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Paolo Mazza gremito, praticamente tutto esaurito, con oltre 4000 napoletani, per la sfida tra la SPAL e gli azzurri di Ancelotti e nei primi minuti subito padroni di casa pericolosi, con una clamorosa traversa di Andrea Petagna al 3'. Splendido calcio di punizione dell'attaccante di Semplici che si è stampato sul legno a Ospina battuto. Ritmi alti in avvio.

BOTTA E RISPOSTA - Al nono minuto primo squillo del Napoli e azzurri subito in vantaggio. Percussione centrale di Allan che arrivato al limite scarica per Milik: sinistro secco del polacco che non lascia scampo a Berisha, anche se il portiere albanese avrebbe forse potuto fare qualcosa in più. Pareggio immediato però della SPAL, con il vantaggio dei partenopei durato poco più di cinque minuti: il gol di Jasmin Kurtic ha infatti rimesso il punteggio in parità al 15'. Discesa sulla destra di Strefezza, cross basso e tiro di prima intenzione dello sloveno che ha battuto l'incolpevole Ospina. Tante emozioni nel primo quarto d'ora, con le difese in affanno.

OCCASIONI E VAR - Nella seconda parte del primo tempo ritmi più bassi, con il Napoli che ha tenuto il pallino del gioco in mano senza però creare molto dalle parti di Berisha, almeno fino al 35'' quando Insigne ha servito in profondità Mertens che da posizione defilata ha provato a servire Milik ma la difesa della SPAL si è fatta trovare pronta e attenta. AL 38' poi calcio di rigore prima dato e poi tolto, giustamente, al Napoli. Lancio per Mertens e sponda di prima del belga dentro l'area di rigore, con il pallone che sbatte sul braccio di Vicari che però non aumenta certo il volume del corpo. Corretta la decisione del direttore di gara La Penna. Pericolosa poi la SPAL prima con un tiro di Paloschi finito abbondantemente a lato da buona posizione su azione di calcio d'angolo e poi con un destro da fuori di Strefezza, uno dei migliori nella formazione di Semplici. 1-1 all'intervallo tra SPAL e Napoli, un primo tempo divertente tra due squadre che vogliono vincere.