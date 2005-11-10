Il Frosinone Calcio ha ricevuto questa mattina, martedì 24 novembre, presso lo stadio “Benito Stirpe”, la visita di cortesia di S.E. Tamara Liluashvili, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria della Georgia. A darle il benvenuto il Presidente Maurizio Stirpe, insieme all’Amministratore Delegato Rosario Zoino, al Direttore delle Attività Operative Istituzionali Pietro Doronzo e al Direttore Sportivo Renzo Castagnini.

Per l’Ambasciatrice è stata anche un’occasione speciale per conoscere da vicino il calciatore georgiano Giorgi Kvernadze, con il quale ha scambiato la maglia del Frosinone Calcio. L’appuntamento si è svolto in un clima di cordialità e ha rappresentato un’importante opportunità di conoscenza e confronto, confermando il valore dello sport quale strumento di dialogo e avvicinamento tra culture e Paesi diversi. Il Frosinone Calcio ringrazia sui propri canali ufficiali S.E. Tamara Liluashvili per la gradita visita e per l’attenzione riservata al Club e alla città di Frosinone.

I numeri stagionali di Kvernadze

L'attaccante esterno classe 2003 ha finora realizzato 5 gol e 6 assist in 13 presenze stagionali con la maglia del Frosinone.