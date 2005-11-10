Da Kvara a Kvernadze-mania, l'Ambasciatrice della Georgia visita il gioiello del Frosinone
Giacomo Iacobellis
Il Frosinone Calcio ha ricevuto questa mattina, martedì 24 novembre, presso lo stadio “Benito Stirpe”, la visita di cortesia di S.E. Tamara Liluashvili, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria della Georgia. A darle il benvenuto il Presidente Maurizio Stirpe, insieme all’Amministratore Delegato Rosario Zoino, al Direttore delle Attività Operative Istituzionali Pietro Doronzo e al Direttore Sportivo Renzo Castagnini.
Per l’Ambasciatrice è stata anche un’occasione speciale per conoscere da vicino il calciatore georgiano Giorgi Kvernadze, con il quale ha scambiato la maglia del Frosinone Calcio. L’appuntamento si è svolto in un clima di cordialità e ha rappresentato un’importante opportunità di conoscenza e confronto, confermando il valore dello sport quale strumento di dialogo e avvicinamento tra culture e Paesi diversi. Il Frosinone Calcio ringrazia sui propri canali ufficiali S.E. Tamara Liluashvili per la gradita visita e per l’attenzione riservata al Club e alla città di Frosinone.
I numeri stagionali di Kvernadze
L'attaccante esterno classe 2003 ha finora realizzato 5 gol e 6 assist in 13 presenze stagionali con la maglia del Frosinone.