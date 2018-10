L'1-0 che diventa leggenda: la zampata di Insigne esalta Napoli

Risultato finale: Napoli-Liverpool 1-0

Fonte: Dal San Paolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sarà stata come Milan-Manchester United 3-0, ma Napoli-Liverpool passerà alla storia per la gara preparata in modo perfetto da Carlo Ancelotti. Il tecnico ex Milan che riuscì a prendersi la rivincita contro i reds nel 2007 dopo Istanbul 2005 ha fornito ulteriore prova della sua bravura sotto ogni aspetto. Una perfezione raggiunta col lavoro e con lo studio approfondito degli avversari, per battere il Liverpool Ancelotti ha schierato Maksimovic sulla destra con Insigne-Milik a colpire in avanti. La gara epica nasce proprio dalla rete finale: il gol che decide la contesa al 90' realizzata da uno dei figli di Napoli. Quel Lorenzo Insigne che, quando Marek Hamsik non è in campo, porta la fascia di capitano al braccio a testa altissima. La sua rete ha fatto esplodere il San Paolo e non solo: a Napoli è festa, ad aprire le danze ci ha pensato l'attaccante su cui Ancelotti ha basato il proprio reparto offensivo.