L'accusa di Conte: "Calendario fatto per metterci in difficoltà. C'è un'anomalia strana"

vedi letture

Durissima accusa di Antonio Conte, tecnico dell'Inter, dopo il pareggio contro la Roma. Un messaggio forte, da parte dell'allenatore nerazzurro. "Il nostro calendario è folle. E' un calendario per metterci in difficoltà: le avversarie hanno avuto un giorno in più di riposo. Giochiamo alle 21:45. Così la paghi la stanchezza... C'è un'anomalia strana. Vedete nell'ultima giornata di campionato cosa accade. Gli orari li sceglie la Lega? Si vede che non eravamo presenti noi quando hanno stilato i calendari... E' un calendario folle, ci sono altre situazioni con cinque giorni di riposo. E' la terza gara che giochiamo consecutivamente con una squadra che ha un giorno, uno e mezzo di riposo in più rispetto a noi".