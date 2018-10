L'acquisto più costoso dal Brasile: Paquetà supera Gabigol e Pato

Dieci anni senza acquistare giovani dal Brasile. Il Milan torna a investire in Sudamerica grazie ai canali preferenziali a disposizione di Leonardo, che in passato aveva portato in maglia rossonera campioni del calibro di Kakà, Pato e Thiago Silva. Quella operata dal Diavolo per Paquetà è l'operazione più onerosa di un club italiano per un calciatore proveniente dal campionato brasiliano. Il trequartista del Flamengo è costato 35 milioni, più di Gabigol, pagato dall'Inter 29,5 milioni e di Pato (24). Seguono a ruota Gerson, Hernanes, Thiago Silva, Kakà ed Alisson.