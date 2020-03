L'addio alla Juve nonostante i gol: Higuain, un'altra estate con le valigie

L'edizione odierna di Tuttosport spiega che Gonzalo Higuain è il primo grande indiziato per lasciare la Juventus in estate. Trentatre anni, nonostante sfide decisive e importanti in questa stagione dove doveva partire e si è invece rilanciato, la Vecchia Signora può rimetterlo sul mercato. Prima, magari, il rinnovo per aver maggior forza di trattativa in estate. Se non dovesse arrivare la nuova intesa o l'addio, allora potrebbe andare in scadenza e lasciare la Juventus per finire la carriera al River Plate.