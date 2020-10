L'addio alla Juventus e le voci sul futuro sempre più forti: cosa aspetta adesso Sarri?

Cosa riserverà adesso il futuro a Maurizio Sarri? La risoluzione con la Juventus per un nuovo capitolo della sua storia? La storia del calcio insegna e racconta che quando arrivano delle risoluzioni a contratto, e dunque stipendio in corso, significa che dietro c'è il possibile inizio di qualcosa di diverso. E le voci su Maurizio Sarri e su un suo possibile sbarco su un'altra panchina di Serie A si sprecano da tempo.

La Fiorentina Rocco Commisso, ripartito per gli Stati Uniti questa mattina, non ha mancato di confermare Giuseppe Iachini nonostante i malumori della piazza. Che aspetta a gloria l'arrivo di Sarri, coi risultati che continuano a essere altalenanti: l'ultima gara in Tim Cup, contro il Padova, ha continuato a mostrare delle difficoltà nel percorso tattico dei viola. E per Sarri, la cui famiglia è sempre stata grande tifosa fiorentina, sarebbe un passo verso casa visto che vive nella provincia, a Figline.

La Roma Oggi impegnata in Europa League in un impegno che non sembra improbo contro i CSKA Sofia, sul tecnico Paulo Fonseca non mancano le nubi. Critiche e polemiche per la gestione del portoghese, che ha però l'ampia attenuante di aver gestito il progetto nel bel mezzo della cessione societaria e con un mercato che è andato dunque più che a rilento. La Roma sarà presto rivoluzionataper quanto riguarda le scrivanie, tra i temi portanti per gli addetti ai lavori della Capitale ci sarà anche la panchina. Dove Sarri è da tempo un candidato forte.