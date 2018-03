L'addio di Capello e l'austerity di Suning: Sabatini-Inter ai titoli di coda

L'addio di Fabio Capello, che da oggi non è più l'allenatore del Jiangsu, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non sembrano esserci più i margini per la permanenza all'Inter, e più in generale nel progetto Suning, di Walter Sabatini.

Come riporta Premium Sport, il suo addio a fine stagione - visto il contratto in scadenza - era scontato, ma il dirigente ex Roma ha chiesto di anticipare i tempi perché irritato da questo continuo clima di incertezza: le divergenze con la società riguardano soprattutto le continue limitazioni imposte dalla proprietà sul mercato.