L'addio di Deulofeu, il Pirlo della selezione Under 21 spagnola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

37 presenze e 15 gol rendono Andrea Pirlo il recordman assoluto di gettoni e reti (a pari merito con Gilardino, ndr) con la maglia dell'Under 21 azzurra: ecco perché il paragone per Gerard Deulofeu è più che mai calzante, essendo l'attaccante iberico il numero uno in quanto a presenze per la selezione Under 21 della Spagna. Un'avventura che finirà forzatamente stasera, con la finale del Cracovia Stadium tra iberici e Germania: sarà un finale amare o dolce? Ovviamente lo deciderà il campo, di certo la Spagna avrà un'ulteriore motivo per portare a casa il quinto Europeo Under 21 della sua storia, un premio ulteriore per un giocatore che da tempo fa parte della selezione maggiore, ma che non è voluto mancata all'appuntamento più importante della squadra giovanile.