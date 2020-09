L'addio di Dzeko e l'arrivo di Milik? Fonseca frena: "Edin domani sarà con noi a Verona"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico della Roma che sta parlando in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla trattativa per l'arrivo di Arek Milik e l'addio di Edin Dzeko: "Dzeko è qui con noi e domani sarà della partita. Non ha senso parlare di questo scambio oggi perché Dzeko è qui con noi", la risposta del tecnico giallorosso in merito alla doppia operazione di mercato.

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Fonseca