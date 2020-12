L'addio di Khedira in vista per la Juventus: un lungo braccio di ferro verso il finale

Sami Khedira sta per dire addio alla Juventus. Il tedesco, col suo maxi ingaggio da 6 milioni di euro, sta per salutare i bianconeri. La trattativa per la risoluzione procede a fuoco lento ma dall'altra parte gli intermediari e gli agenti del giocatore stanno lavorando per trovare una sistemazione al ragazzo. La Juventus chiaramente lo libererà a zero euro, anche perché risparmierebbe rispetto alla risoluzione dove Khedira per ora non è mai sceso sulle richieste (chiede lo spettante fino a fine contratto). In Inghilterra c'è sempre l'Everton di Carlo Ancelotti, spunta anche l'ipotesi Stoccarda in Germania per un ritorno al passato. Ma il braccio di ferro sta per finire e c'è fiducia, da entrambe le parti, affinché gennaio sia il mese dell'addio. Definitivo.