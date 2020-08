L'addio di Sarri alla Juventus e quel feeling coi senatori che non è mai scattato

Tuttosport oggi in edicola racconta quelli che sono stati i retroscena e i motivi dietro alla scelta di Andrea Agnelli di esonerare Maurizio Sarri. L'allenatore era stato individuato come l'uomo per dare una terapia d'urto al progetto Juventus, per rinnovare stimoli non potendo rinnovare troppo il parco giocatori. Il progetto però è riuscito solo in parte perché la parte meno giovane della Juventus non ha aderito del tutto al cambiamento profondo portato da Sarri. La comunicazione del tecnico non lo ha mai portato di fatto a instaurare un rapporto con molti giocatori e alcune sue uscite hanno stonato con la Juventus e con la sua filosofia.