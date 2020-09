L'addio di Suarez in fumo, Vidal in stallo. La rivoluzione del Barcellona è ancora (quasi) ferma

Il topolino Rakitic resta, a oggi, ancora l'unico parto della montagna. La rivoluzione del Barcellona prosegue a piccoli passi. Anzi, uno avanti e due indietro. Se poi ci si mette di mezzo la burocrazia, tutto diventa ancora più complicato.

Luis Suarez più lontano dalla Juve. Il passaporto non arriverebbe in tempo: è questo l'intoppo che rischia di far sfumare il passaggio in bianconero dell'uruguaiano. Tanta attesa per l'esame di italiano e poi non avrebbe più grossa utilità. Un problema tecnico che, unito ai tanti dubbi dell'uruguaiano, pronto ad accettare la Vecchia Signora ma forse mai davvero convinto di voler lasciare il Barça, potrebbe lasciare alla corte di Messi il suo miglior compagno d'attacco.

Vidal? Giallo sul volo annullato. Poi c'è il cileno, promesso sposo dell'Inter. Era pronto a imbarcarsi per Milano, ha dovuto annullare il biglietto all'ultimo. In Spagna legano questa trattativa alla cessione di Godin. Per chiarire: a livello tecnico e normativo, sono due affari slegati. Perché l'Inter può già tesserare senza problemi un calciatore extracomunitario dall'estero in questo mercato. Semmai, il limite può essere il bilancio e il peso dei rispettivi ingaggi. Al netto di tutto, per ora Vidal resta a Barcellona, anche se poi il suo passaggio in nerazzurro si sbloccherà. Come tutti, tranne Rakitic.

Otto calciatori in partenza. Una lista lunga, che comprendeva anche il croato. Con Suarez e Vidal, infatti, ci sono i vari Rafinha, Umtiti, Todibo, Braithwaite, Wague, Matheus Fernandes. Nomi più o meno pesanti, stipendi che comunque restano sul groppone di Bartomeu & Co. Tutti, a partire dai due capofila eccellenti, restano per ora in Catalogna. E così le mancate cessioni frenano anche il mercato in entrata dei blaugrana, nell'estate che per ora sta raccontando una rivoluzione mancata.