L'affare più grande di Marotta? "Pogba, preso a 0 e ceduto a 100 alla stessa società"

Dal palco di Rimini (qui la diretta testuale dell’evento), Beppe Marotta, oggi ad area sport dell’Inter, ricorda la sua operazione più importante: "Io ho iniziato in provincia, la mia prima operazione importante è stata quando presi due giocatori: Rampulla da una società piccolissima vicino Messina e Mastalli che era un centravanti atipico del Bologna, entrambi rivenduti a cifre importanti. Poi andando avanti fino a un'operazione come quella che credo sia la più significativa: Pogba, preso stranamente a zero e ceduto alla stessa società per 100 milioni tre anni dopo".