L'ag. di Gori e Ranieri: "Sognano la prima squadra. Pioli li conosce bene"

Giocondo Martorelli, agente tra gli altri di Luca Ranieri e Gabriele Gori, giovani di proprietà della Fiorentina oggi entrambi in prestito al Foggia, ha parlato a Firenzeviola.it del futuro dei due ragazzi:

Signor Martorelli, siamo arrivati al giro di boa di questa stagione. Come sono andati questi primi mesi nel calcio dei grandi?

"Ranieri ormai è diventato un punto fermo del Foggia. Era titolare con Grassadonia, lo è anche adesso con Padalino. Nell'ultima giornata di B, contro il Verona, ha giocato in maniere fantastica. Migliora gara dopo gara, può giocare a sinistra nella difesa a tre ma è stato impegnato anche come centrale nella difesa a quattro. Per quanto riguarda Gori è innegabile che il minutaggio è inferiore, ma davanti ha una folta concorrenza, con giocatori molto più esperti come Mazzeo e Iemmello. Non dimentichiamo che ha fatto un gol in Coppa Italia ed è partito titolare in tre occasioni. In generale per entrambi è un'esperienza molto importante, ideale per il loro percorso di crescita".

Quali sono i progetti per il futuro? C'è il desiderio di tornare a giocarsi le proprie carte a Firenze?

"Per ogni ragazzo cresciuto nel settore giovanile, il sogno è quello di tornare prima o poi in prima squadra. La speranza ovviamente c'è, aspettiamo con fiducia e vedremo alla fine del campionato. Pioli li conosce molto bene, per due estati si sono allenati con i grandi nel ritiro di Moena".