Gustavo Goni, agente tra gli altri di Lucas Martinez Quarta, ha parlato del futuro del difensore del River Plate a Fcinternews.it: "Nel suo contratto c'è una clausola da 22 milioni di euro. Non ho mai parlato con nessuno dell'Inter, ma stando a ciò che leggo, sembra che possano essere interessati al mio assistito. Stiamo parlando di un club storico, tra i migliori d'Europa. Qualsiasi giocatore sognerebbe di giocarci. Ovviamente è un discorso che vale anche per altre squadre in Europa che si sono interessate a lui. In ogni caso lui vuole bene al River e non è detto che vada via, anzi. Vediamo cosa potrà succedere".