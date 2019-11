L'ag. di Martinez Quarta: "Inter? Potrebbe arrivare in Europa a gennaio"

Gonzalo Goni, agente del difensore del River Plate Lucas Martinez Quarta, ha parlato a Infobae del futuro del calciatore, recentemente finito nel mirino di squadre come Inter, Benfica e Celta Vigo: "Cercheremo di dare la priorità al progetto sportivo rispetto a quello economico. Non lo porterò al primo club in Europa pronto a mettere soldi. Lucas ha un passaporto comunitario e il River deve vendere. Ecco perché vedo possibile andare in Europa a gennaio. Può succedere".