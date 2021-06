L'Agcom detta le regole a DAZN: evitare disservizi dovuti alla connessione internet

“Evitare fenomeni di congestione della rete, conseguente ai picchi di traffico, che potrebbero verificarsi in corrispondenza della trasmissione simultanea di uno o più eventi calcistici” e "prevenire i disservizi per gli abbonati e contrastare il degrado della qualità del servizio di accesso a Internet per tutti gli utenti". Sono queste le due ‘linee guida’ che l’Agcom, ossia l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha dato a DAZN in vista della prossima stagione calcistica. Ricordiamo che per i prossimi tre anni, DAZN trasmetterà tutte le gare della massima serie italiana.

In sostanza la piattaforma streaming dovrà collaborare con i principali operatori di rete in Italia (Fastweb, Vodafone ecc..) affinché non ci siano problemi di connessione durante le svolgimento dei match, oltre a fornire a questi ultimi soluzioni tecniche alternative in caso di ritardi o disservizi.