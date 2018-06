L'agente De Santis: "Roma su Chiesa e Veretout. Tanti nomi in uscita"

Il procuratore Lorenzo De Santis ha detto la sua su numerosi temi di mercato della Fiorentina, a partire dal valore di Chiesa, ieri fissato a 63 milioni, ai microfoni di Lady Radio: “La valutazione del CIES è giusta e il fatto che la Fiorentina abbia respinto offerte da 50 milioni è l’ennesima conferma del fatto che a Firenze sono conviti che, se deve essere sacrificato, lo sarà per una cifra indecente. Teniamo presente che quest’anno il mercato chiuderà con tempi differenti nei vari Paesi. Questo mi preoccupa perché dal 17 agosto in Italia non si potrà operare in entrata, mentre dalla Spagna potrebbero tentare un assalto fino a fine mese. Qualsiasi valutazione da fare, in casa viola, spero avvenga nei tempi giusti. Per me Chiesa può giocare titolare nei top club d’Europa. In Spagna sarebbe un giocatore adatto all’Atletico Madrid e Griezmann ha chiesto rinforzi. Dall’estero possono arrivare fior di contanti, anche superiori alla valutazione del CIES. In Italia le uniche due squadre che possono fare offerte alte sono la Juve (ma non credo possa avvenire per motivi di sensibilità) e la Roma. La società giallorossa potrebbe andare decisa su Chiesa, non soltanto con il cash. Vuole prendere Kluivert e Ziyech dall’Ajax, ma non ha al momento più di 45 milioni per entrambi. Prima deve operare dunque in uscita. In questa casella potrebbero finire Strootman, Nainggolan, Pellegrini, Gonalons, Bruno Peres e Juan Jesus, così come anche Perotti ed El Shaarawy. La Roma è interessata anche a Veretout e potrebbe mettere sul piatto per il francese e per Chiesa 40/45 milioni, più contropartite tecniche varie".