L'agente di Barrow: "Fu proposto al Napoli ma ora è felice di giocare con continuità al Bologna"

Luigi Sorrentino, agente dell'attaccante del Bologna Musa Barrow, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Ora gioca con una certa continuità, lo sta facendo e le qualità sono venute fuori. Se vengono impiegati una volta sì e due no è difficile emergere, prendere il ritmo partita e mettersi in evidenza. Barrow in chiave Napoli? Prima di rispondere a questa domanda faccio una precisazione: noi a Bologna ci troviamo benissimo. Ho letto diverse mie interviste nelle quali il ragazzo doveva andare ovunque, non voglio dare questa impressione. C’è mai stato un interessamento del Napoli? No mai, l’Atalanta aveva proposto uno scambio con Inglese e il Napoli giustamente voleva monetizzare, non rientrava nell’ordine di idee".