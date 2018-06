L'agente di Dembele atteso in Italia: Inter, Juve e Napoli pronte all'assalto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'agente di Moussa Dembele è in arrivo in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport il procuratore valuterà le offerte di Inter, Napoli e Juventus per far cambiare aria al suo assistito e la sensazione è che il Tottenham sia disposto a cedere il belga al miglior offerente. Al momento bianconeri e nerazzurri sembrano essere favoriti ma attenzione alla Cina, visto che potrebbe arrivare un'offerta dall'oriente completamente fuori mercato.