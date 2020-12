L'agente di Emerson Palmieri: "All'Inter in prestito gratuito? No, il Chelsea vuole monetizzare"

vedi letture

"Emerson Palmieri all’Inter in prestito gratuito? Assolutamente no. Il Chelsea vuole eventualmente monetizzare la sua cessione. Non avere liquidità è un problema". Parla così l'agente dell'esterno del Chelsea, Fernando Garcia, ai microfoni di FcInterNews: "Alcune squadre hanno già fatto dei sondaggi, ma non rivelo quali. Quanto costa? Non ne abbiamo parlato". Negli scorsi mesi, Emerson Palmieri è stato accostato con insistenza sia all'Inter che alla Juventus.