vedi letture

L'agente di Emerson Palmieri: "Inter e Juventus? Nessuna offerta, vedremo in estate"

Luis Fernando Garcia, agente di Emerson Palmieri, ha parlato ai microfoni di Juvenews.eu in merito a quello che potrebbe essere il futuro del suo assistito, sempre nel mirino di Juventus e Inter: "Conosciamo bene l'interesse dei due club italiani ma per il momento non abbiamo parlato con il Chelsea di un eventuale addio. Non sono arrivate offerte ufficiali e credo che fino a maggio non ne arriveranno. In estate decideremo cosa fare".