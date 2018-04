L'agente di Fabra conferma: "Napoli e Fiorentina tra le opzioni"

José Costanzo, procuratore di Frank Fabra - terzino sinistro in forza al Boca Juniors - ha parlato della situazione del colombiano, con un richiamo anche alla Fiorentina: "Abbiamo viaggiato in Europa per farci un'idea su quali club fossero interessati, e per il momento c'è l'Everton che ha mandato alcuni osservatori per vedere Fabra con la Nazionale. Ma non abbiamo ancora ricevuto offerte concrete. Italia? Il Napoli lo sta seguendo, oltre alla Fiorentina che potrebbe essere una delle opzioni. Anche se il cartellino del mio assistito ha un costo elevato, e io credo che il calcio inglese possa essere la soluzione migliore".