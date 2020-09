L'agente di Giroud non conferma le voci sulla Juventus: "Nessun contatto con Paratici"

vedi letture

Estremamente conciso il pensiero di Michael Manuello, agente di Olivier Giroud, interrogato oggi da TuttoJuve.com riguardo le intenzioni della Vecchia Signora: "Non ho letto le notizie che arrivano dall'Italia, ma in questo momento non ci sono contatti con la Juventus". Il riferimento è alle voci di ieri circa un possibile trasferimento in bianconero dell'attaccante campione del mondo.