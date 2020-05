L'agente di Koopmeiners: "Costa tanto. Napoli e Inter? Per ora non c'è niente"

Michael Janssen, uno degli agenti dell'agenzia che cura gli interessi di Koopmeiners, ha parlato a Radio Marte dell'interesse del Napoli per il giocatore dell'AZ Alkmaar: "Da mesi in Italia il suo nome viene accostato a vari club, non solo al Napoli, anche all’Inter - riporta TuttoNapoli.net - Al momento però, non c’è assolutamente nulla, anche perché siamo fermi e i club devono fare i conti perché parliamo quando parliamo di Koopmeiners, parliamo di un giocatore tra i più forti del calcio olandese, quindi non è che ci può fare un’operazione low cost, è un calciatore che costa tanto. Koopmeiners ha caratteristiche da capitano nato, è giovane ma sembra un veterano. A 22 anni guida i compagni e sa vedere calcio. Quest’anno ha segnato molto, anche se diversi gol su calcio di rigore. In carriera ha fatto anche il difensore perché ha l’intelligenza di adattarsi a fare altri ruoli, ma per le sue caratteristiche e qualità tecniche il suo ruolo naturale è a centrocampo".